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Hatay ve Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programları

Hatay ve Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programları
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde ve Mersin'in Gülnar ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma etkinlikleri düzenlendi. İskenderun'da şehitlikte saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim okunması ve şehit kabirlerine karanfil bırakılması gerçekleştirildi. Gülnar'da ise Ulu Cami'de mevlit okutulup dua edildikten sonra şehit mezarları ziyaret edildi ve ailelere ziyarette bulunuldu.

Hatay ve Mersin'in ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

İskenderun ilçesinde şehitlikte düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde de Ulu Cami'de şehitler için mevlit okutuldu, dua edildi.

15 Temmuz şehitlerinin mezarlarında devam eden programda, kabirlere karanfil bırakıldı.

Kaymakam Emrah Aslan ve beraberindeki protokol üyeleriyle daha sonra şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar
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