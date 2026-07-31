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Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan LGS ve YKS'de başarı gösteren öğrencilere plaket

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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavdan 500 tam puan alan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 1000'e giren öğrencileri başarı plaketiyle ödüllendirdi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavdan 500 tam puan alan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ( Yks ) ilk 1000'e giren öğrencileri başarı plaketiyle ödüllendirdi.

Masatlı, Valilik Toplantı Salonu'nda 8'i LGS'de, 25'i de YKS'de başarı gösteren öğrencileri kabul etti.

Bir süre öğrencilerle sohbet eden ve onların gelecekteki hedeflerine ilişkin bilgi alan Masatlı, öğrencilere başarı plaketi verdi.

Vali Masatlı, gazetecilere, bugünün kendileri için gururlu ve anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

Öğrencilerin başarısını Hatay'a benzettiklerini ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:

"6 Şubat asırların felaketiyle maalesef şehrimiz çok derin yaralar aldı. Okullarımız yıkıldı, ailelerimiz dağıldı, eğitimimizde aksamalar oldu ama çok şükür geldiğimiz nokta, özellikle son 3 senedir gençlerimiz bizim bu kadar çabamızı bir manada ödüllendirmiş oldu. Gençlerimizi Hatay'a benzetiyorum çünkü Hatay da yıkıldı ve yıkıldığı yerden ayağa kalktı, yürümeye, koşmaya devam ediyor, gençlerimiz de o yıkıntılar arasından çıktı ve bizleri gururlandırdı."

Masatlı, afetin ardından kentteki eğitim-öğretim hizmetlerinin her yönüyle yeniden başlaması için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Geldikleri noktada aldıkları başarılı sonuçların kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Masatlı, öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlerine tebriklerini iletti.

YKS'de ilk 1000'e giren öğrencilerden Tunahan Sezge de depremde uzuv kaybı yaşayan insanları gördüğünü ve bundan etkilenerek onlara yarar sağlamak için Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü okumak istediğini kaydetti.

Kaynak: AA
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