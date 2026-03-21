Hatay Valisi Masatlı, görev başındaki güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla jandarma ve polis yol kontrol noktalarını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin ve sürücülerin bayramını kutladı. Vali, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, jandarma ve polis yol kontrol noktalarını ziyaret ederek, hem güvenlik güçlerinin hem de sürücü ve yolcuların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Masatlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla jandarma sorumluluğundaki Ovakent ve polis sorumluluğundaki Bölge Trafik yol kontrol noktalarını ziyaret etti.

Ziyarette güvenlik güçleriyle bayramlaşan Masatlı, kontrol noktasından geçen sürücü ve yolcuların da Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Vali Masatlı, bayramların kavuşmanın en kıymetli zamanları olduğunu belirterek, bu güzel zamanın hüzne dönüşmemesi için sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Programda Masatlı'ya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlker Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz da eşlik etti.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz
