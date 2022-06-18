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Hatay Valiliğinden yabancılara vatandaşlık verilmesiyle ilgili iddialara ilişkin açıklama

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
Hatay Valiliğinden yabancılara vatandaşlık verilmesiyle ilgili iddialara ilişkin açıklama

Hatay Valiliği, kentte yabancı uyruklulara vatandaşlık verilmesiyle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Hatay Valiliği, kentte yabancı uyruklulara vatandaşlık verilmesiyle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yabancı düşmanlığına dayalı, kışkırtıcı, kin ve nefreti körükleyen bir anlayışla uzun zamandır karşı karşıyayız. Bu anlayış, her gün bir başka yalanı ortaya atan, gerçekler gün yüzüne çıktığı zaman özür dilemeyi bırakın yalanlarını arttırarak devam ettiren bir anlayış. Bu yalan serisine, Antakya'da günlük 200 kişinin vatandaş yapıldığı yönünde yeni biri daha eklendi. Toplumsal yapımızı tahrip etmeyi amaçlayan böyle bir anlayışa, Gazi Meclis'imizin çatısı altında izin verilmemesi gerektiğine inanıyoruz."

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

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