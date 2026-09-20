Haberler

Hatay- TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HATAY'da emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

HATAY'da emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Reyhanlı-Antakya kara yolu Beşaslan mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AAZ 031 plakalı motosiklet, iddiaya göre, emniyet şeridinde dörtlülerini yakmadan duran 63 ACY 082 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Cuma Yunus YAŞATIR - Kamera: REYHANLI(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çatalca'da tarlada bulduğu 52 parça Bizans eseri satmaya çalışan E.H. yakalandı

Tarlasını sürerken buldu, satmaya çalışırken yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eğlence kabusa döndü! 24 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor

Eğlence kabusa döndü! 24 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
Netanyahu’nun ABD programı değişti: Trump’la görüşme yok, Texas ziyareti iptal

Netanyahu’ya ABD'de soğuk duş: Programı baştan aşağı değişti
Meteoroloji'den iki ilde kuvvetli yağış uyarısı! Sel, heyelan ve yıldırım

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi
Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü

Türkiye'nin günlerce konuştuğu 2 cinayet çözüldü!
Trump tatili yarıda kesti! Husi saldırısı sonrası kritik karar masada

Gece yarısı sürpriz hamle! Tatili yarıda kesti, gözler şimdi o kararda
Trabzon'da şaşkına çeviren olay! Şiddetli yağmur kasisi yerinden söktü

Görüntü Trabzon'dan! Sağanak sonrası akıllara durgunluk veren olay
Riyad için tarihi gece! Husiler ilk kez başkenti hedef aldı

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! İHA ve füzelerle başkenti hedef aldılar