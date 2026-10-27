Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Samandağ'da TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Samandağ'da TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde TIR ile çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Emir Sinan Hüzmeli (16) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Samandağ çevre yolu Favvar mevkisinde meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 06 ENT 519 plakalı TIR, aynı yöne giden Emir Sinan Hüzmeli'nin kullandığı 31 AZB 680 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosikletteki Hüzmeli ile arkasındaki A.H. (14) ve H.H. (18) yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hüzmeli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hüzmeli'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Yaralanan A.H. ve H.H. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Samsun'da balayına çıkacağı gün araçta bıçak yarasıyla bulundu! 3 günlük evli diyetisyen ameliyata alındı

3 gün önce evlendi! Balayı sabahı araçta bıçak yarasıyla bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı

Okul katliamında skandal detay ortaya çıktı! Müdür olayı görünce...
'Sabrımız taştı' deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar

"Sabrımız taştı" deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar
Ürdün'den Suriye'ye hava harekatı! Savaş uçakları bomba yağdırdı

Türkiye'nin yanı başına bomba yağdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Fenerbahçe'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyor
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında hastanedeki iddialarla ilgili suç duyurusu

Hastalara eziyet, ölüm saatlerinde değişiklik
Filiz Akın'ın Mercedes'i de bu garajda! Samsunlu iş adamı iş yerini klasik otomobil müzesine çevirdi

Yeşilçam yıldızının otomobili de orada! Garajını müzeye çevirdi
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın

Erdoğan'a seslenip yardım istedi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın