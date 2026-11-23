Hatay Samandağ'da pikap ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde pikap ile motosikletin çarpıştığı kazada motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kuşalanı Mahallesi'nde plakaları öğrenilemeyen H.Y. idaresindeki pikap ile A.O'nun kullandığı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.O, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA