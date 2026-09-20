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Hatay Samandağ'da otomobille çarpışan 41 yaşındaki motosikletli yaşamını yitirdi

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Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmada ağır yaralanan 41 yaşındaki motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Samandağ Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yeşilköy Mahallesi'nde plakaları öğrenilemeyen Serdal Gültekin (41) idaresindeki motosiklet ile A.B'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Gültekin, sağlık personelince kaldırıldığı Samandağ Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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