Hatay Samandağ'da İş Yerinde Yangın Çıktı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Atatürk Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve iş yerinde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel