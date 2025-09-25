Haberler

Hatay Samandağ'da İş Yerinde Yangın Çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Atatürk Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve iş yerinde hasar meydana geldi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Atatürk Mahallesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
