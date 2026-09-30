Hatay Samandağ'da iki motosiklet çarpıştı, yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı

Hatay Samandağ'da iki motosiklet çarpıştı, yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde meydana gelen kazaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Plakaları öğrenilemeyen S.K. ve S.Ö. yönetimindeki motosikletler, Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA