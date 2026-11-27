Hatay Samandağ'da çalınan çanta 7 bin 650 lira ve bin 500 dolarla sahibine verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde dün park halindeki otomobilin üzerinde unutulan bel çantası çalındı. Güvenlik kamerası kayıtlarıyla belirlenen şüpheli gözaltına alınırken, içinde 7 bin 650 lira, bin 500 dolar ve cep telefonu bulunan çanta sahibine teslim edildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki otomobilin üzerinde unutulan çantayı çalan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Atatürk Mahallesi'nde park halindeki aracın üzerinde unutulan bel çantasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık zanlısının Z.İ. olduğunu belirledi.
Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, içerisinde 7 bin 650 lira, 1500 dolar ve cep telefonu bulunan çantayı sahibine teslim etti.
Kaynak: AA