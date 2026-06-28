Denizde erkek cesedi bulundu

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü noktada erkek cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için morga kaldırıldı.

İlçede Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü noktada erkek cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiyenin su altı ekibi sevk edildi. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için morga götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı