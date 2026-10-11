Hatay Samandağ'da 3 büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

M.A.D. yönetimindeki 31 NBR 82 plakalı otomobil, çevre yolunda 3 büyükbaş hayvana çarptı.

Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen??????? bir otomobil de M.A.D'nin kullandığı araca arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.A.D ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan M.A.D'nin otomobiliyle çarptığı 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaynak: AA