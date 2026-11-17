Hatay Reyhanlı'da şüpheli, otomobilin 4 lastiğini bıçakla kesip patlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yüzünü kapüşonla gizleyen şüpheli, park halindeki otomobilin 4 lastiğini bıçakla keserek patlattı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, sabah aracını gören sahibi durumu polise bildirdi ve ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yüzünü gizleyen şüpheli, park halindeki otomobilin 4 lastiğini bıçakla keserek patlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, önceki gece Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle Ahmet Ceyhan Sokak'ta meydana geldi. Yüzünü kapüşonla gizleyen şüpheli, park halindeki otomobilin 4 lastiğini bıçakla keserek, patlattı. Sabah saatlerinde aracına giden sahibi, olayı fark ederek polise haber verdi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı