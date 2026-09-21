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Hatay Reyhanlı'da maskeli 2 zanlı bahçeden motosikleti iterek çaldı

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Hatay Reyhanlı'da bir kişinin evinin bahçesine bıraktığı motosiklet, maskeli 2 zanlı tarafından çalındı. Güvenlik kamerası kayıtlarında zanlıların bahçeye girip motosikleti iterek götürdüğü görülürken, emniyet ekipleri 2 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki motosikletin maskeli 2 zanlı tarafından çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeni Mahallesi'nde bir kişi, evinin bahçesine bıraktığı motosikletinin çalındığını fark etti.

Kişinin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde araştırma yaptı.

Evin ve çevredeki apartmanların güvenlik kameralarının kaydını inceleyen ekipler, motosikleti çalan maskeli 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, 2 zanlının önce bahçeye girmeleri ardından da motosikleti iterek götürmeleri yer aldı.

Kaynak: AA
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