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Hatay polisi aranan 53 şüpheliyi yakaladı, 17'si cezaevine teslim edildi

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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunanlara yönelik operasyonda 53 şüpheliyi yakaladı. Yakalananlardan 17 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hatay'da polis ekipleri arananlara yönelik operasyonda 53 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda 53 şüpheli yakalandı.

Yakalanan kişilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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