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Hatay Payas'ta tartıştığı karısını pompalı tüfekle öldüren şüpheli gözaltına alındı

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Hatay Payas'ta tartıştığı karısını pompalı tüfekle vurarak öldüren şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hatay'ın Payas ilçesinde tartıştığı karısını pompalı tüfekle öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Kadir-Emine Çil çifti arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kadir Çil, tartışma enasında, pompalı tüfekle eşine ateş etti.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emine Çil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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