Hatay Payas'ta otopark çıkışında 4 yaşındaki çocuk otomobilin altında kalıp yaralandı

Hatay Payas'ta otopark çıkışında 4 yaşındaki çocuk otomobilin altında kalıp yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay Payas'ta dün bir binanın otoparkından geri manevrayla çıkan otomobil, yerde oynayan 4 yaşındaki çocuğa çarptı. Otomobilin altında kalan çocuk Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sürücü gözaltına alındı; kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Hatay'ın Payas ilçesinde geri manevra yapan otomobilin altında kalan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, dün Karacami Mahallesi'ndeki binanın otoparkından geri manevrayla çıktığı sırada yerde oynayan 4 yaşındaki E.D'ye çarptı.
Aracın altında kalan çocuk, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.
Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA