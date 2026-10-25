Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Payas'ta motosikletli kurye otomobille çarpışıp yaralandı, kaza görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Payas ilçesinde Atatürk Caddesi'nde motosikletli kuryenin otomobille çarpışması sonucu kurye yaralandı. Yaralanan kurye, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Payas Devlet Hastanesine kaldırıldı; kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hatay'ın Payas ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Kurye olarak çalışan B.Y'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Atatürk Caddesi'nde, M.Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosikletli kurye, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Payas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde sollama yapan motosikletin, sola dönmeye çalışan otomobile çarpması, ardından motosikletin devrilerek kuryenin yol kenarına savrulması yer alıyor.

Kaynak: AA
Yumurta ticareti soruşturmasında yazışmalar ortaya çıktı: 3 güne regli olman gerekiyor

Kadınların adet günlerini bile belirlemişler! "3 güne regli olmalısın"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böbrek nakli için iki arabasını sattı! Kalp pili takılı 65 yaşındaki emekli hâlâ çalışıyor

İki arabasını satmak zorunda kaldı! Her ay 5-6 bin lira ödüyor
Sultangazi'de uygun fiyatlı kıyafet kampanyası nedeniyle izdiham yaşandı

Fiyatı duyan mağazaya koştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Ordu'da amatör futbolcu Osman Ismak, attığı golün ardından peş peşe 11 takla attı! Gol sevinci sosyal medyada ilgi gördü

Golü attı, kendini tutamadı! Peş peşe tam 11 takla attı
Mehmet Şef mutfaktan çıktı, Kubat’la türkü söyledi

Mehmet Şef'i hiç böyle görmediniz!
Derbi öncesi Fenerbahçe'de 2 eksik! Mert Müldür dönüyor, İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i belli oldu

Derbi öncesi Fenerbahçe'de 2 eksik! Milli yıldız geri dönüyor
Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu

Soruşturma annesine uzandı! Bankadaki milyonlarına el konuldu
Taciz şüphelisini yakaladılar! Dövmek isterken mahalle karıştı

Kadını taciz eden adamı yakaladı, dövmek isteyince mahalle karıştı