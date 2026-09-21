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Hatay Payas'ta boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle öldüren K.Ç. gözaltına alındı

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Hatay Payas'ta boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle öldüren K.Ç. gözaltına alındı
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Hatay'ın Payas ilçesinde Emine Çil (47), boşanma aşamasındaki eşi K.Ç. (54) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. K.Ç. gözaltına alınırken, Çil'in olaydan 2 saat önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

HATAY'ın Payas ilçesinde Emine Çil (47), boşanma aşamasındaki eşi K.Ç. (54) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. K.Ç. ile boşanma aşamasındaki eşi Emine Çil arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma büyüdü. K.Ç.'nin av tüfeğiyle ateş ettiği Çil, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çil'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. K.Ç. ise gözaltına alındı.

ÖLDÜRÜLMEDEN 2 SAAT ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞ

Öte yandan Emine Çil'in olaydan 2 saat önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Çil'in paylaşımlarında, "Hani çiçekler çok güzel açınca 'yerini sevdi' deriz ya, insan için de aynısı geçerli. Açtığı yer var, solduğu yer var" ve "Sıfırdan geldim, korkum yok düşmekten. Ol emrini veren öl emrini verene kadar oyuna dahilim" ifadeleri yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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