HATAY MEHTER MARŞI İLE SAHURA KALDIRDILAR - Haberler

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HATAY MEHTER MARŞI İLE SAHURA KALDIRDILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HATAY'ın Erzin ilçesinde vatandaşlar davul yerine Mehter Marşı ile sahura kalktı.

HATAY'ın Erzin ilçesinde vatandaşlar davul yerine Mehter Marşı ile sahura kalktı.

Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerinden oluşan mehteran takımı saat 03.00'de müzik öğretmeni Emre Şahin öncülüğünde ilçe caddelerinde Mehter Marşı ile vatandaşları sahura kaldırdı. Mehteran takımına bir grup bisikletli gençte eşlik etti. Vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden çıkarak öğrencilere alkışlarla destek verdi. Okul Müdürü Ömer Köse, geçen yıl başlattıkları sahurda mehteran takımıyla uyandırma etkinliğini özellikle vatandaşlardan gelen istek üzerine geleneksel hale getirerek bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirtti. (DHA)

HATAY MEHTER MARŞI İLE SAHURA KALDIRDILAR

HATAY MEHTER MARŞI İLE SAHURA KALDIRDILAR

HATAY MEHTER MARŞI İLE SAHURA KALDIRDILAR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İmam Hatip Liseleri, Emre Şahin, Müzik, Güncel, Haberler

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