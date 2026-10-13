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Hatay Kumlu'da operasyonda 3 kilo 578 gram esrar bulundu, şüpheli tutuklandı.

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Hatay Kumlu'da operasyonda 3 kilo 578 gram esrar bulundu, şüpheli tutuklandı.
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Hatay'ın Kumlu ilçesinde bir şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 3 kilo 578 gram esrar, 1 kök kenevir ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından hakimlikçe tutuklandı.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde evinde 3 kilo 578 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli A.G'nin Aktaş Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

Adreste 3 kilo 578 gram esrar, 1 kök kenevir ve hassas terazi bulan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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