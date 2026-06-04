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Hatay'da traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Hatay'da traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Güzelce Mahallesi'nde sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen traktör ile otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Küçük
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