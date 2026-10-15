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Hatay Kırıkhan'da otomobil kurşunlama olayında 4 zanlı tutuklandı

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Hatay Kırıkhan'da otomobil kurşunlama olayında 4 zanlı tutuklandı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 9 Ekim'de park halindeki otomobilin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı; operasyonda pompalı tüfek ve 11 fişek ele geçirildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir otomobilin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde 9 Ekim'de park halindeki otomobilin kurşunlanmasıyla ilgili yürüttükleri çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda pompalı tüfek ve 11 fişek ele geçirildi, şüpheliler F.Ç, A.Ç, M.G. ve A.Ç. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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