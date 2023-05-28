Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay Kırıkhan'da Fırtına ve Şiddetli Yağış

Güncel Haberler

Deprem bölgesi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde fırtına ve yağışlı hava etkili oldu, sokaklar suyla doldu. Bir binanın çatısı ise araçların üzerine uçtu. Yağışla birlikte caddeler suyla doldu. Kuvvetli rüzgar ve fırtına sonrası şiddetini arttıran sağanak yağmur nedeniyle, kısa sürede su birikintileri oluştu. İlçe merkezine de yoğun yağışın ardından sel indi. Araçların güçlükle seyrettiği bölgede yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin uyardığı fırtına ve yağışlı hava Kırıkhan'da etkili oldu.

Hatay Kırıkhan'da fırtına ve şiddetli yağış

Yağışla birlikte caddeler suyla doldu, bir kurumun çatısı ise araçların üzerine uçtu

HATAY - Deprem bölgesi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde fırtına ve yağışlı hava etkili oldu, sokaklar suyla doldu. Bir binanın çatısı ise araçların üzerine uçtu.

Meteorolojinin uyardığı fırtına ve yağışlı hava Kırıkhan'da etkili oldu. Kuvvetli rüzgar ve fırtına sonrası şiddetini arttıran sağanak yağmur nedeniyle, kısa sürede su birikintileri oluştu. İlçe merkezine de yoğun yağışın ardından sel indi.

Araçların güçlükle seyrettiği bölgede yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Bir kurumun çatısı ise araçların üzerine uçtu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Biçen - Güncel

Hisarcık Kırıkhan Fırtına Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title