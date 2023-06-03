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Hatay Kırıkhan'da Ağır Hasarlı Bina Çöktü

Güncel Haberler

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremde ağır hasar aldığı için boşaltılan 4 katlı bina çöktü, tedbir maksatlı ekipler alanda inceleme başlattı.

Hatay Kırıkhan'da ağır hasarlı bina çöktü

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremde ağır hasar aldığı için boşaltılan 4 katlı bina çöktü, tedbir maksatlı ekipler alanda inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde de bir çok yapı ağır hasar gördü. İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde depremde ağır hasar aldığı için boşaltılan 4 katlı bir apartman da gece saatlerinde çöktü. Her ihtimale karşı bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, AFAD ekiplerinin de boş olduğu bilinen bina da her ihtimale karşı biri olup olmadığının tespiti için çalışma başlattığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Biçen - Güncel

Kırıkhan Hatay AFAD Güncel Haberler

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