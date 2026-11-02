Hatay İskenderun'da dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Hatay İskenderun'da dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesinde İskenderun-Payas kara yolu Akçay Mahallesi'nde otomobil köprüden dereye düştü. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.B. (38) idaresindeki otomobil, İskenderun- Payas kara yolu Akçay Mahallesi'nde köprüden dereye düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışarak yaralanan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sürücü kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA