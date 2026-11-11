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Hatay İskenderun'da 9 Kasım'da bir evi kurşunlayan 1 zanlı tutuklandı

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Hatay İskenderun'da 9 Kasım'da bir evi kurşunlayan 1 zanlı tutuklandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 9 Kasım'da Buluttepe Mahallesi'ndeki bir eve silahla ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlının ikametinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi; zanlı hakimlikçe tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Kasım'da Buluttepe Mahallesi'ndeki bir ikamete silahla ateş açılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışma sonucunda kimliği tespit edilen İ.K. polis ekiplerince yakalandı.

Zanlının ikametinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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