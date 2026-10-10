Hatay İskenderun Çay Mahallesi'nde silahlı yaralamada 2 şüpheli tutuklandı

Hatay İskenderun Çay Mahallesi'nde silahlı yaralamada 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahla kasten yaralama olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, olayın şüphelilerinin H.D. ve Ö.C. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA