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Hatay İskenderun Çay Mahallesi'nde silahlı yaralamada 2 şüpheli tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahla kasten yaralama olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, olayın şüphelilerinin H.D. ve Ö.C. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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