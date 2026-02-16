Samandağ ilçesinde kıyı şeridinde temizlik yapıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kıyı şeridinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Asi Nehri ile Akdeniz'in birleştiği kıyı şeridinde temizlik yaptı.

Ekipler, topladıkları atıkları bölgeden uzaklaştırdı.