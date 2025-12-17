Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 04.15'te 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının açıkladığı bilgiye göre, depremin merkez üssü Hassa olarak belirlendi ve sarsıntı 7,41 kilometre derinlikte kaydedildi.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel