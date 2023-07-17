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Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

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Belen ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi'nde çıkan orman yangınına sabahın ilk saatleriyle birlikte havadan müdahale tekrar başladı. Yangına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz ve 375 personel ile müdahale ediliyor. Gece boyunca karadan ekiplerin çalışmaları devam etti.

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınına sabahın ilk saatleriyle havadan müdahale tekrardan başladı.

Alınan bilgiye göre, Belen ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi'nde dün öğlen saat 13.57'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz ve 375 personel ile müdahale başladı. Havanın kararmasıyla, havadan müdahale son bulurken gece boyunca karadan ekiplerin çalışması devam etti.

Günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale tekrardan başladı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güzelyayla Hatay Belen Güncel Haberler

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