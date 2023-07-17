Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Belen ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi'nde çıkan orman yangınına sabahın ilk saatleriyle birlikte havadan müdahale tekrar başladı. Yangına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz ve 375 personel ile müdahale ediliyor. Gece boyunca karadan ekiplerin çalışmaları devam etti.