Hatay'ın Arsuz ilçesinde müstakil evde yangın çıktı
Üçgüllük Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ikamette hasar meydana geldi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.
Üçgüllük Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ikamette hasar meydana geldi.