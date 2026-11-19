Hatay'ın Antakya ilçesinde çuvalda bulunan erkek cesedi Adli Tıp'a gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde yol kenarındaki arazide çuval içinde erkek cesedi bulanlar durumu 112'ye bildirdi. Ceset, polisin incelemesinin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
HATAY'da yol kenarındaki arazide çuvalda erkek cesedi bulundu.
Merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde yol kenarındaki arazide çuvaldaki cesedi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Erkek cesedi, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı