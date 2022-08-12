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Hatay haberleri... Hatay'da otomobil takla attı: 6 yaralı

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Hatay haberleri... Hatay'da otomobil takla attı: 6 yaralı

Edinilen Hatay haberine göre HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. M.E. yönetimindeki 06 GT 657 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Kırıkhan (hatay) - Güncel

Kurtlusoğuksu Kırıkhan Güncel Haberler

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