Evlerinde sahte içki ve uyuşturucu bulunduran 2 zanlı yakalandı
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde, ikametlerinde sahte içki ve uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, ikametlerinde sahte içki ve uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kılıçtutan Mahallesi'ndeki 2 eve operasyon düzenledi.
Adreslerde 880 litre sahte içki, 10 kök Hint keneviri, esrar ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, ikametlerdeki M.A.Y. ve A.A'yı gözaltına aldı.