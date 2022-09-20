Evlerinde sahte içki ve uyuşturucu bulunduran 2 zanlı yakalandı Güncel Haberler Hatay'ın Altınözü ilçesinde, ikametlerinde sahte içki ve uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Altınözü ilçesinde, ikametlerinde sahte içki ve uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kılıçtutan Mahallesi'ndeki 2 eve operasyon düzenledi. Adreslerde 880 litre sahte içki, 10 kök Hint keneviri, esrar ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ekipleri, ikametlerdeki M.A.Y. ve A.A'yı gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Cem Genco Jandarma Altınözü Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Evlerinde sahte içki ve uyuşturucu bulunduran 2 zanlı yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.