Hatay haberi: Hatay'da çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Hatay haberlerine göre Hatay'ın Hassa ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
15 Kasım Mahallesi'nde İ.Ç'nin kullandığı 31 U 9087 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı.
Ağır yaralanan sürücü, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Burhan Ateş - Güncel