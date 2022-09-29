Hatay haberi: Hatay'da çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı Güncel Haberler Hatay haberlerine göre Hatay'ın Hassa ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Hatay'ın Hassa ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. 15 Kasım Mahallesi'nde İ.Ç'nin kullandığı 31 U 9087 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Ağır yaralanan sürücü, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Burhan Ateş Hatay Güncel Haberler

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