Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay haberi: Hatay'da çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Güncel Haberler

Hatay haberi: Hatay'da çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Hatay haberlerine göre Hatay'ın Hassa ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

15 Kasım Mahallesi'nde İ.Ç'nin kullandığı 31 U 9087 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı.

Ağır yaralanan sürücü, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Burhan Ateş - Güncel

Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title