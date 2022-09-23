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Hatay haberi | Hassa'da 95 litre sahte içki geçirildi

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Hatay haberi | Hassa'da 95 litre sahte içki geçirildi

Hatay gündem haberi | Hassa ilçesinde, evinde 95 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Hassa ilçesinde, evinde 95 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çay Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Adreste arama yapan ekipler, 95 litre sahte içki ile içki aromasında kullanılan maddeler ele geçirdi.

Ev sahibi S.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

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