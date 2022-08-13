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Hatay haberi | Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, Amanoslarda doğa yürüyüşüne katıldı

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Hatay haberi | Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, Amanoslarda doğa yürüyüşüne katıldı

Gelen Hatay haberlerine göre Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, Amanoslarda ilçe protokolüyle doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, Amanoslarda ilçe protokolüyle doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kaymakam Ergün ve beraberindekiler, Erzin ilçe sınırları içinde yer alan 10 kilometre uzunluğundaki parkuru yürüyerek tamamladı.

Yürüyüşe, Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy ile bazı kamu kurumlarının temsilcileri de katıldı.

AA / Mustafa Özer - Güncel

Aydın Ergün Hisarcık Dörtyol Güncel Haberler

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