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Hatay haber... Hatay'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Hatay haber... Hatay'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Hatay haberler... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandıNumune Evler Mahallesi, Şehit Polis Necati Keskin Bulvarı'nda, Hamza Ç'nin kullandığı elektrikli bisiklet, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Numune Evler Mahallesi, Şehit Polis Necati Keskin Bulvarı'nda, Hamza Ç'nin kullandığı elektrikli bisiklet, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Hamza Ç, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Mustafa Özer - Güncel

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