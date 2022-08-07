Hatay haber... Dörtyol Kaymakamı Ergün, Mancınık Kalesi'ni ziyaret etti Edinilen Hatay gelişmesine göre Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, Amanos Dağları'nda, yaklaşık 800 yıllık geçmişi bulunan Mancınık Kalesi'ni ziyaret etti. Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, Amanos Dağları'nda, yaklaşık 800 yıllık geçmişi bulunan Mancınık Kalesi'ni ziyaret etti. Ergün, Dörtyol ilçesine bağlı Çağalık Mahallesi'nde bulunan Mancınık Kalesi'nde incelemelerde bulundu, kale ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Ergün'e ziyaretinde Dörtyol Orman İşletme Müdürü Seçkin Yılmaz, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Soner Kıymacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy da eşlik etti. Güncel AA / Mustafa Özer Amanos Dağları Aydın Ergün Hisarcık Dörtyol Güncel Haberler

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