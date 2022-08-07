Hatay haber... Dörtyol Kaymakamı Ergün, Mancınık Kalesi'ni ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay haber... Dörtyol Kaymakamı Ergün, Mancınık Kalesi'ni ziyaret etti

Hatay haber... Dörtyol Kaymakamı Ergün, Mancınık Kalesi'ni ziyaret etti

Edinilen Hatay gelişmesine göre Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, Amanos Dağları'nda, yaklaşık 800 yıllık geçmişi bulunan Mancınık Kalesi'ni ziyaret etti.

 - Güncelleme:

Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, Amanos Dağları'nda, yaklaşık 800 yıllık geçmişi bulunan Mancınık Kalesi'ni ziyaret etti.

Ergün, Dörtyol ilçesine bağlı Çağalık Mahallesi'nde bulunan Mancınık Kalesi'nde incelemelerde bulundu, kale ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Ergün'e ziyaretinde Dörtyol Orman İşletme Müdürü Seçkin Yılmaz, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Soner Kıymacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy da eşlik etti.

AA / Mustafa Özer - Güncel

Amanos Dağları Aydın Ergün Hisarcık Dörtyol Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title