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Denize giren genç kayboldu

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Hatay'ın Payas ilçesinde denizde kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde denizde kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

İlçe sahilinden denize giren Suriye uyruklu A.M'nin (25) akıntıya kapıldığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiyenin su altı ekipleri, gencin kaybolduğu noktada arama çalışması başlattı.

Olay yerine gelen A.M'nin ailesi de çalışmaları takip ediyor.

Ekiplerin gence ulaşma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Şenol Urman - Güncel

Hisarcık Suriye Payas Hatay Güncel Haberler

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