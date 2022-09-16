Otomobilde 32 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi Güncel Haberler Hatay'da bir otomobilin bagajındaki valizde 32 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı. Hatay'da bir otomobilin bagajındaki valizde 32 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Belen- İskenderun yolunda bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, bagajdaki valize saklanmış 32 bin 700 uyuşturucu hap bulundu. Polis, otomobildeki A.Ö. ve H.Ö'yü gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Burak Milli Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güncel Haberler

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