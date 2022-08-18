Hatay gündem haberi: Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı Hatay haberi: Hatay'ın Hassa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Hatay'ın Hassa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. B.B'nin kullandığı 31 NE 504 plakalı otomobil, Girne Mahallesi'nde A.A'nın kullandığı 34 RVZ 34 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücülerle birlikte 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Burhan Ateş Hatay Güncel Haberler

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