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Hatay gündem haberi: Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Hatay gündem haberi: Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Hatay haberi: Hatay'ın Hassa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

B.B'nin kullandığı 31 NE 504 plakalı otomobil, Girne Mahallesi'nde A.A'nın kullandığı 34 RVZ 34 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücülerle birlikte 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Burhan Ateş - Güncel

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