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Hatay gündem haberi | Hatay'da 11 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi

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Hatay gündem haberi | Hatay'da 11 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay haberi... Hatay'ın İskenderun, Arsuz ve Samandağ ilçelerinde 11 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun, Arsuz ve Samandağ ilçelerinde 11 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında 3 ilçede belirlenen adreslere baskın yaptı.

Adreslerde 11 bin 400 litre sahte içki ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Jandarma, şüpheliler D.A, E.U, M.G. ve K.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

İskenderun Jandarma Samandağ Hatay Güncel Haberler

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