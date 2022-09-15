Hatay gündem haberi | Hatay'da 11 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi Güncel Haberler Hatay haberi... Hatay'ın İskenderun, Arsuz ve Samandağ ilçelerinde 11 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın İskenderun, Arsuz ve Samandağ ilçelerinde 11 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında 3 ilçede belirlenen adreslere baskın yaptı. Adreslerde 11 bin 400 litre sahte içki ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Jandarma, şüpheliler D.A, E.U, M.G. ve K.K'yi gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu İskenderun Jandarma Samandağ Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay gündem haberi | Hatay'da 11 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.