Hatay Filarmoni Orkestrası, İskenderun'da konser verdi

HATAY Filarmoni Orkestrası, İskenderun'da sanat severlere unutulmaz bir akşam yaşattı

Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Salonu'nda şef Hakan Şensoy yönetimindeki konserde, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu da sahne aldı. Konserde görme engelli 17 yaşındaki genç piyanist Deniz Orak'ın performansı da dikkat çekti. Deniz Orak, sahnede Joseph Haydn'ın Piyano Konçertosu'nun birinci bölümünü seslendirdi. Gönül gözüyle piyanonun tuşlarında adeta gezinen genç sanatçı, performansının ardından izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.Geceye katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne vurgu yaptı. Masatlı, yaşanan zorlu süreçlere rağmen sanatın umut verdiğini belirterek, "Bu gecenin en büyük kazanımı Deniz Orak kardeşimizdir. İnsan hayallerinin sınırlandırılamayacağını bir kez daha gördük" dedi.

