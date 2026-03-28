Haberler

Hatay Filarmoni Orkestrası, İskenderun'da konser verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İskenderun'da gerçekleştirilen konserde, Hatay Filarmoni Orkestrası ve çok sesli korosu sahne aldı. Genç piyanist Deniz Orak'ın performansı izleyicilerden büyük beğeni topladı. Hatay Valisi Masatlı, sanatın birleştirici gücüne dikkat çekti.

HATAY Filarmoni Orkestrası, İskenderun'da sanat severlere unutulmaz bir akşam yaşattı

Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Salonu'nda şef Hakan Şensoy yönetimindeki konserde, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu da sahne aldı. Konserde görme engelli 17 yaşındaki genç piyanist Deniz Orak'ın performansı da dikkat çekti. Deniz Orak, sahnede Joseph Haydn'ın Piyano Konçertosu'nun birinci bölümünü seslendirdi. Gönül gözüyle piyanonun tuşlarında adeta gezinen genç sanatçı, performansının ardından izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.Geceye katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne vurgu yaptı. Masatlı, yaşanan zorlu süreçlere rağmen sanatın umut verdiğini belirterek, "Bu gecenin en büyük kazanımı Deniz Orak kardeşimizdir. İnsan hayallerinin sınırlandırılamayacağını bir kez daha gördük" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

