Hatay İl Emniyet Müdürü Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Hatay İl Emniyet Müdürü Yılmaz, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi ve haberciliğin zorluklarına dikkat çekti.

Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yılmaz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Emniyet Müdürü Yılmaz, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" ve "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" fotoğraflarını oylayan Yılmaz, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karesini tercih etti.

Oylamanın ardından Yılmaz, haberciliğin çok zor bir meslek olduğunu söyledi.

Haberciliğin aynı zamanda özveri ve fedakarlık gerektiren bir iş kolu olduğunu belirten Yılmaz, "Burada çekilen fotoğrafları biz 5 saniyede oyladık ama aslında hepsinde çok ciddi bir emek var. Bu çekilen fotoğraflardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, inşallah oy verdiklerim birinci seçilir." dedi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

