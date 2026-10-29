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Hatay Dörtyol'da yük treni otomobile çarptı, 2 kişi ağır yaralandı

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Hatay Dörtyol'da yük treni otomobile çarptı, 2 kişi ağır yaralandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kaza çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Özerli Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, O.B. idaresindeki otomobile yük treni çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü O.B. ile yanında bulunan M.B. ağır yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, hemzemin geçidin yakınında bulunan bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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