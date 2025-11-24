Hatay Dörtyol'da Yağmur Suyu Giderleri Temizlendi
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, Dörtyol ilçesinde yağmur suyu giderleri, tahliye kanalları ve mazgallarda biriken atıkları temizleyerek çevre düzenlemesi gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, temizlik çalışmalarını Kışlalar, Yeşil, Ocaklı ve Numune Evler mahallelerinde sürdürdü.
Ekipler, 66 kilometrelik yağmur suyu gideri, ızgara ve mazgallardaki çöpleri topladı.
Traktör ve kamyonlara yüklenen atıklar bölgeden uzaklaştırıldı.