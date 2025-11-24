Haberler

Hatay Dörtyol'da Yağmur Suyu Giderleri Temizlendi

Güncelleme:
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, Dörtyol ilçesinde yağmur suyu giderleri, tahliye kanalları ve mazgallarda biriken atıkları temizleyerek çevre düzenlemesi gerçekleştirdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yağmur suyu gideri, tahliye kanalı ve mazgallarda biriken atıklar temizlendi.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, temizlik çalışmalarını Kışlalar, Yeşil, Ocaklı ve Numune Evler mahallelerinde sürdürdü.

Ekipler, 66 kilometrelik yağmur suyu gideri, ızgara ve mazgallardaki çöpleri topladı.

Traktör ve kamyonlara yüklenen atıklar bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
