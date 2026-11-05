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Hatay Dörtyol'da sağanak bazı ev ve iş yerlerine su girdi, bazı araçlar sürüklendi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak, Karakese, Özerli ve Kuzuculu mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Tarım arazileri su altında kalırken park halindeki bazı araçlar sürüklendi; DSİ dere yataklarında, Büyükşehir ekipleri evlerde tahliye çalışması başlattı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazileri su altında kaldı, park halindeki bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.

Kent genelinde akşam başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle Karakese, Özerli ve Kuzuculu mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazilerinin bir kısmı su altında kaldı.

Park halindeki bazı araçlar, sel suları nedeniyle sürüklendi.

Ulaşımda aksamalara yol açan yağış nedeniyle köprü ve bulvarlarda polis ekiplerince önlem alındı.

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri dere yataklarında, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise su baskınından etkilenen evlerde tahliye çalışması başlattı.

Kaynak: AA
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